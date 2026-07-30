Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) legte Quartalsergebnis vor

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) ließ sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 3,80 MXN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,46 MXN in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,35 Milliarden MXN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,47 Milliarden MXN ausgewiesen.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 3,91 MXN prognostiziert, während der Umsatz bei 4,17 Milliarden MXN erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at