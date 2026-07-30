30.07.2026 06:31:29

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) legte Quartalsergebnis vor

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) ließ sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 3,80 MXN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,46 MXN in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,35 Milliarden MXN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,47 Milliarden MXN ausgewiesen.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 3,91 MXN prognostiziert, während der Umsatz bei 4,17 Milliarden MXN erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzflut: US-Börsen klettern -- ATX geht mit kräftigen Gewinnen in den Feierabend -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag deutlich zu. Auch für den deutschen Leitindex ging es aufwärts. Die US-Börsen steigen kräftig. Die Börsen in Fernost zeigten sich überwiegend fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen