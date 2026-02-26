Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) lud am 23.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,15 MXN, nach 3,07 MXN im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,11 Milliarden MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,12 Milliarden MXN umgesetzt.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 3,69 MXN prognostiziert, während sie den Umsatz bei 4,33 Milliarden MXN gesehen hatten.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 13,83 MXN ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 12,76 MXN je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,96 Milliarden MXN umgesetzt, gegenüber 15,07 Milliarden MXN im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 14,53 MXN sowie einem Umsatz in Höhe von 16,29 Milliarden MXN gerechnet.

Redaktion finanzen.at