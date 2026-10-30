Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) äußerte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,01 MXN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,90 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Milliarden MXN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,93 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 4,06 MXN je Aktie sowie einen Umsatz 4,62 Milliarden MXN prognostiziert.

Redaktion finanzen.at