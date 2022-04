Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B präsentierte am 26.04.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B ein EPS von 0,986 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B im vergangenen Quartal 295,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 63,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B 181,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at