Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,68 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 649,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 557,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at