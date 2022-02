Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B lud am 23.02.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,291 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 256,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 163,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 5,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 64,84 Prozent auf 939,67 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 570,05 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,43 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 928,50 Millionen USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at