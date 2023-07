Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B stellte am 25.07.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,40 USD. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B 2,17 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 52,55 Prozent auf 493,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 323,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at