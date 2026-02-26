Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B stellte am 23.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,85 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B 540,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 479,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 9,86 USD. Im Vorjahr waren 9,30 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,16 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,83 Milliarden USD im Vorjahr.

