Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C b Aktie

Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579253 / ISIN: US40051E2028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.10.2026 15:03:51

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 23, 2026, Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (NYSE:ASR) management discussed the completion of its purchase of CPC Aeroportos, expanding its operations to 36 airports across seven countries. Broadening the airport footprint reduces reliance on single regional markets while creating long-term commercial opportunities.

Three things management said stand out.

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. finished buying CPC Aeroportos for $992 million in September 2026, adding 20 airports located mainly in Brazil. The acquisition broadens the business from a regional Mexican airport operator into a multi-country network across the Americas.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVShs -B- Sponsored American Deposit.Receipt Repr.Shs -B-

mehr Nachrichten

Analysen zu Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVShs -B- Sponsored American Deposit.Receipt Repr.Shs -B-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Grupo Aerop. de Sureste S.A.B. C.V. (Reg Shares B) 23,40 7,34% Grupo Aerop. de Sureste S.A.B. C.V. (Reg Shares B)
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVShs -B- Sponsored American Deposit.Receipt Repr.Shs -B- 218,00 0,93% Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVShs -B- Sponsored American Deposit.Receipt Repr.Shs -B-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen