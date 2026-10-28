Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 23, 2026, Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (NYSE:ASR) management discussed the completion of its purchase of CPC Aeroportos, expanding its operations to 36 airports across seven countries. Broadening the airport footprint reduces reliance on single regional markets while creating long-term commercial opportunities.

Three things management said stand out.

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. finished buying CPC Aeroportos for $992 million in September 2026, adding 20 airports located mainly in Brazil. The acquisition broadens the business from a regional Mexican airport operator into a multi-country network across the Americas.

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