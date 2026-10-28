Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C b Aktie
WKN: 579253 / ISIN: US40051E2028
|
28.10.2026 15:03:51
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 23, 2026, Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (NYSE:ASR) management discussed the completion of its purchase of CPC Aeroportos, expanding its operations to 36 airports across seven countries. Broadening the airport footprint reduces reliance on single regional markets while creating long-term commercial opportunities.
Three things management said stand out.
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. finished buying CPC Aeroportos for $992 million in September 2026, adding 20 airports located mainly in Brazil. The acquisition broadens the business from a regional Mexican airport operator into a multi-country network across the Americas.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVShs -B- Sponsored American Deposit.Receipt Repr.Shs -B-
Analysen zu Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVShs -B- Sponsored American Deposit.Receipt Repr.Shs -B-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.