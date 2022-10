Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B gab am 25.10.2022 die Zahlen für das am 30.09.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 84,05 MXN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B noch ein Gewinn pro Aktie von 59,80 MXN in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,36 Prozent auf 6,29 Milliarden MXN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,87 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 77,06 MXN sowie einem Umsatz von 6,00 Milliarden MXN gerechnet.

Redaktion finanzen.at