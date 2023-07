Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B präsentierte am 25.07.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 80,52 MXN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 90,00 MXN je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B im vergangenen Quartal 6,16 Milliarden MXN verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B 6,32 Milliarden MXN umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 86,97 MXN je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 6,22 Milliarden MXN für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at