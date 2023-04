Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B hat am 25.04.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2023 endete.

Das EPS wurde auf 83,75 MXN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 73,12 MXN je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 6,45 Milliarden MXN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B 5,43 Milliarden MXN umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 89,95 MXN sowie einem Umsatz von 6,26 Milliarden MXN in Aussicht gestellt.

