Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B lud am 24.02.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 85,37 MXN gegenüber 67,10 MXN je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B 7,27 Milliarden MXN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,79 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 79,56 MXN geschätzt. Der Umsatz war auf 6,48 Milliarden MXN geschätzt worden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 319,02 MXN und einen Umsatz von 23,93 Milliarden MXN in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at