Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B hat am 27.02.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 85,64 MXN. Im letzten Jahr hatte Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B einen Gewinn von 85,37 MXN je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 6,88 Milliarden MXN beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,27 Milliarden MXN umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 87,51 MXN je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 6,08 Milliarden MXN gerechnet.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 345,04 MXN je Aktie sowie einen Umsatz von 24,89 Milliarden MXN ausgegeben.

Redaktion finanzen.at