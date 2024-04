Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B hat am 23.04.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 102,74 MXN präsentiert. Im Vorjahr hatten 83,75 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,43 Milliarden MXN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,45 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 96,56 MXN gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 7,10 Milliarden MXN geschätzt.

Redaktion finanzen.at