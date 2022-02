Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B hat am 25.02.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2021 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 67,10 MXN beziffert, während im Vorjahresquartal 16,77 MXN je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 59,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,25 Milliarden MXN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,79 Milliarden MXN ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 52,23 MXN sowie einen Umsatz von 5,53 Milliarden MXN prognostiziert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 198,70 MXN präsentiert. Im Vorjahr hatte Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B ein EPS von 65,70 MXN je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 46,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,39 Milliarden MXN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 18,15 Milliarden MXN ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 170,97 MXN und einen Umsatz von 17,17 Milliarden MXN in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at