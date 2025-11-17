|
Grupo Aval Acciones y Valores Grupo hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Grupo Aval Acciones y Valores Grupo äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 21,90 COP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 17,51 COP je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Grupo Aval Acciones y Valores Grupo 11 580,00 Milliarden COP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11 515,70 Milliarden COP erwirtschaftet worden.
