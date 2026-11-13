Grupo Aval Acciones y Valores Grupo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Grupo Aval Acciones y Valores Grupo hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 15,51 COP. Im letzten Jahr hatte Grupo Aval Acciones y Valores Grupo einen Gewinn von 21,94 COP je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 12 940,40 Milliarden COP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11 473,25 Milliarden COP umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 22,16 COP sowie einen Umsatz von 4 593,53 Milliarden COP belaufen.

Redaktion finanzen.at