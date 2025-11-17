|
17.11.2025 06:31:29
Grupo Aval Acciones y Valores Grupo : Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Grupo Aval Acciones y Valores Grupo hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 21,90 COP, nach 17,51 COP im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11 580,00 Milliarden COP umgesetzt, gegenüber 11 515,70 Milliarden COP im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
