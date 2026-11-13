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13.11.2026 06:31:28
Grupo Aval Acciones y Valores Grupo stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Grupo Aval Acciones y Valores Grupo veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 15,51 COP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Aval Acciones y Valores Grupo 21,94 COP je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11 473,25 Milliarden COP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12 940,40 Milliarden COP ausgewiesen.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 21,74 COP erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 4 585,94 Milliarden COP belaufen hatte.
Redaktion finanzen.at
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