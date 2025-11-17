|
Grupo Aval Acciones y Valores Grupo : Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Grupo Aval Acciones y Valores Grupo hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal hat Grupo Aval Acciones y Valores Grupo 2,89 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
