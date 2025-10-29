Grupo Bafar SAB de CV (B): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Grupo Bafar SAB de CV (B) hat sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,96 MXN, nach 0,490 MXN im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 7,97 Milliarden MXN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Bafar SAB de CV (B) 7,12 Milliarden MXN umgesetzt.

