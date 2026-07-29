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29.07.2026 06:31:29
Grupo Bafar SAB de CV (B): Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Grupo Bafar SAB de CV (B) ließ sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Grupo Bafar SAB de CV (B) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,41 MXN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,02 MXN je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,93 Milliarden MXN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,29 Milliarden MXN ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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