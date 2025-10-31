Grupo Bimbo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Grupo Bimbo hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 MXN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,850 MXN erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,30 Prozent auf 107,42 Milliarden MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 106,05 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at