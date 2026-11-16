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16.11.2026 06:31:29
Grupo Bolivar verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Grupo Bolivar präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 3474,00 COP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Bolivar 3499,00 COP je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,49 Prozent auf 9 623,79 Milliarden COP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8 054,14 Milliarden COP in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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