Grupo Carso gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Grupo Carso stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,70 MXN gegenüber 1,90 MXN im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59,08 Milliarden MXN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 54,86 Milliarden MXN.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,810 MXN gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 57,52 Milliarden MXN ausgegangen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,98 MXN. Im Vorjahr hatte Grupo Carso 6408,00 MXN je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 191,62 Milliarden MXN, gegenüber 202,98 Milliarden MXN im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 5,60 Prozent präsentiert.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 5,58 MXN gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 206,37 Milliarden MXN, befunden.

Redaktion finanzen.at