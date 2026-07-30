|
30.07.2026 06:31:29
Grupo Carso hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Grupo Carso hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,77 MXN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,78 MXN erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48,19 Milliarden MXN – ein Plus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Grupo Carso 46,37 Milliarden MXN erwirtschaftet hatte.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,910 MXN gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 46,37 Milliarden MXN taxiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzflut: US-Börsen klettern -- ATX geht mit kräftigen Gewinnen in den Feierabend -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag deutlich zu. Auch für den deutschen Leitindex ging es aufwärts. Die US-Börsen steigen kräftig. Die Börsen in Fernost zeigten sich überwiegend fester.