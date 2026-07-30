Grupo Carso hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Grupo Carso hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,77 MXN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,78 MXN erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48,19 Milliarden MXN – ein Plus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Grupo Carso 46,37 Milliarden MXN erwirtschaftet hatte.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,910 MXN gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 46,37 Milliarden MXN taxiert.

Redaktion finanzen.at