Grupo Carso SAB de CV (spons ADRs): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Grupo Carso SAB de CV (spons ADRs) hat am 26.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,86 Prozent auf 2,76 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at