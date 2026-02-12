|
Grupo Carso SAB de CV (spons ADRs): Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Grupo Carso SAB de CV (spons ADRs) hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte Grupo Carso SAB de CV (spons ADRs) ebenfalls ein EPS von 0,190 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,00 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,94 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,520 USD, nach 699,17 USD im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig standen 9,98 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 9,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Grupo Carso SAB de CV (spons ADRs) 11,07 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
