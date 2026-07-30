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30.07.2026 06:31:29
Grupo Carso SAB de CV (spons ADRs): Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Grupo Carso SAB de CV (spons ADRs) hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 USD gegenüber 0,180 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Grupo Carso SAB de CV (spons ADRs) im vergangenen Quartal 2,77 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Grupo Carso SAB de CV (spons ADRs) 2,37 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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