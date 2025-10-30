Grupo Carso vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Grupo Carso hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 MXN beziffert, während im Vorjahresquartal 1,34 MXN je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 45,53 Milliarden MXN. Im Vorjahreszeitraum waren 49,54 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at