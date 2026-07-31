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31.07.2026 06:31:29
Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV hat am 28.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,00 MXN präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,30 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,28 Milliarden MXN im Vergleich zu 7,11 Milliarden MXN im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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