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29.10.2026 06:31:29
Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,13 MXN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,78 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,48 Milliarden MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,17 Milliarden MXN umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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