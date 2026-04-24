Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV hat am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,63 MXN präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,45 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,19 Milliarden MXN, während im Vorjahreszeitraum 5,03 Milliarden MXN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at