Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV äußerte sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,73 MXN, nach 4,82 MXN im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,59 Milliarden MXN im Vergleich zu 6,74 Milliarden MXN im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17,55 MXN für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 18,15 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,97 Prozent auf 27,05 Milliarden MXN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,05 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at