29.01.2026 06:31:29

Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV äußerte sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,73 MXN, nach 4,82 MXN im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,59 Milliarden MXN im Vergleich zu 6,74 Milliarden MXN im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17,55 MXN für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 18,15 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,97 Prozent auf 27,05 Milliarden MXN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,05 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen