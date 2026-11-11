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11.11.2026 06:31:29
Grupo Cibest gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Grupo Cibest hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Grupo Cibest hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2202,22 COP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1190,45 COP je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Grupo Cibest 11 951,29 Milliarden COP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11 063,34 Milliarden COP erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2172,92 COP sowie einem Umsatz von 7 938,83 Milliarden COP gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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