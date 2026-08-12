Grupo Cibest hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Grupo Cibest lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,47 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Grupo Cibest einen Umsatz von 2,61 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at