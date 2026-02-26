Grupo Cibest: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Grupo Cibest hat am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,76 USD gegenüber 0,850 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 3,10 Milliarden USD gegenüber 2,57 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,95 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 2,01 Milliarden USD belaufen hatte.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 7,54 USD beziffert, während im Vorjahr 3,42 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 11,37 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Grupo Cibest 10,87 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 8,20 USD und einen Umsatz von 7,70 Milliarden USD beziffert.

Redaktion finanzen.at