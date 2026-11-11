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11.11.2026 06:31:29
Grupo Cibest: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Grupo Cibest hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 2202,22 COP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Grupo Cibest noch ein Gewinn pro Aktie von 1190,45 COP in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11 063,34 Milliarden COP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11 951,29 Milliarden COP ausgewiesen.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2246,48 COP gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 8 001,09 Milliarden COP gesehen.
Redaktion finanzen.at
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