Grupo Cibest: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Grupo Cibest hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2890,29 COP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 994,56 COP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12 512,59 Milliarden COP vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10 969,33 Milliarden COP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at