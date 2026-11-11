Grupo Cibest: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Grupo Cibest hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 2,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,36 Prozent auf 3,74 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 2,79 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 2,51 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at