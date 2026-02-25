25.02.2026 06:31:29

Grupo Cibest stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Grupo Cibest hat am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1681,85 COP, nach 924,54 COP im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Grupo Cibest im vergangenen Quartal 11 834,24 Milliarden COP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Grupo Cibest 11 175,62 Milliarden COP umsetzen können.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1867,57 COP ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 7 412,40 Milliarden COP in den Büchern stehen werden.

In Sachen EPS wurden 7633,36 COP je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Grupo Cibest 3485,10 COP je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,98 Prozent auf 46 078,98 Milliarden COP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 44 314,01 Milliarden COP erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 7682,67 COP belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 28 655,07 Milliarden COP gerechnet.

Redaktion finanzen.at

