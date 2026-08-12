Grupo Cibest stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Grupo Cibest lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 2890,29 COP gegenüber 994,56 COP je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Grupo Cibest mit einem Umsatz von insgesamt 12 512,59 Milliarden COP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10 969,33 Milliarden COP erwirtschaftet worden waren, um 14,07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at