Grupo Cibest: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Grupo Cibest gab am 23.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1681,85 COP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 924,54 COP je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent auf 11 834,24 Milliarden COP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11 175,62 Milliarden COP in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1867,57 COP gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 7 412,40 Milliarden COP geschätzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 7633,36 COP beziffert, während im Vorjahr 3485,10 COP je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 46 078,98 Milliarden COP gegenüber 44 314,01 Milliarden COP im Vorjahr ausgewiesen.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 7690,21 COP sowie einen Umsatz von 28 564,62 Milliarden COP prognostiziert.

Redaktion finanzen.at