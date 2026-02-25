25.02.2026 06:31:29

Grupo Cibest: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Grupo Cibest gab am 23.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1681,85 COP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 924,54 COP je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent auf 11 834,24 Milliarden COP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11 175,62 Milliarden COP in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1867,57 COP gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 7 412,40 Milliarden COP geschätzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 7633,36 COP beziffert, während im Vorjahr 3485,10 COP je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 46 078,98 Milliarden COP gegenüber 44 314,01 Milliarden COP im Vorjahr ausgewiesen.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 7690,21 COP sowie einen Umsatz von 28 564,62 Milliarden COP prognostiziert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:04 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen