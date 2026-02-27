Grupo Comercial Chedrui: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Grupo Comercial Chedrui hat am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 MXN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,44 MXN je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 75,22 Milliarden MXN in den Büchern – ein Minus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Grupo Comercial Chedrui 77,58 Milliarden MXN erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 6,80 MXN. Im letzten Jahr hatte Grupo Comercial Chedrui einen Gewinn von 7,00 MXN je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Grupo Comercial Chedrui im vergangenen Geschäftsjahr 295,31 Milliarden MXN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Grupo Comercial Chedrui 281,76 Milliarden MXN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at