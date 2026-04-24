Grupo Comercial Chedrui informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Grupo Comercial Chedrui veröffentlichte am 21.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,62 MXN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Comercial Chedrui 1,61 MXN je Aktie verdient.

Grupo Comercial Chedrui hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69,80 Milliarden MXN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,44 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at