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18.05.2026 06:31:29
Grupo de Inversiones Suramericana hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Grupo de Inversiones Suramericana hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 USD je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Grupo de Inversiones Suramericana 2,11 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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