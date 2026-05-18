Grupo de Inversiones Suramericana mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Grupo de Inversiones Suramericana hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 806,33 COP. Im Vorjahresviertel hatte Grupo de Inversiones Suramericana 957,42 COP je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Grupo de Inversiones Suramericana im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7 778,20 Milliarden COP. Im Vorjahresviertel waren 7 274,39 Milliarden COP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at