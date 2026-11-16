Grupo de Inversiones Suramericana mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Grupo de Inversiones Suramericana hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,92 USD gegenüber 0,510 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Grupo de Inversiones Suramericana 2,34 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at