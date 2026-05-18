Grupo de Inversiones Suramericana öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Grupo de Inversiones Suramericana äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 806,33 COP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Grupo de Inversiones Suramericana 957,42 COP je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7 778,20 Milliarden COP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Grupo de Inversiones Suramericana einen Umsatz von 7 274,39 Milliarden COP eingefahren.

Redaktion finanzen.at